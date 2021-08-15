"مياه الجيزة" تكشف تفاصيل كسر مفاجئ بماسورة 600 مم في المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بماسورة خط مياه قطر 600 مم، تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السوادان، أسفل محور الملك سلمان، ما يؤثر بانقطاع المياه عن أجزاء من شارعي جامعة الدول العربية والسودان.

وأوضحت الشركة أنه تم الدفع بعدد 20 سيارة شفط مياه وجار سحب المياه بالكامل، للبدء في أعمال الحفر والإصلاح، بوجود معدات وفريق من مهندسين وفنيين الشركة بالموقع.

وأعربت الشركة عن أسفها نظرًا لهذا العطل الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.