العدوى واللقاح.. الصحة العالمية تنشر 6 معلومات مهمة عن "متحور دلتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشرت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، 6 معلومات عن متحور دلتا الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة إن متحور دلتا يتسبب في العدوى بمقدار ضعف العدوى التي تسببها السلالة الأصلية لفيروس كورونا، كما أنه أكثر عدوى بنسبة 50% تقريبا من التحورات المثيرة للقلق الأخرى التي تم اكتشافها.

وأوضحت المنظمة أن هناك أدلة جديدة تشير إلى أنه حتى في حالة إصابة الأشخاص بعدوى دلتا فلا يزالوا عرضة لخطر عودة العدوى المتزايد.

كما أن غالبية المصابين بتحور دلتا غير ملقحين وهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض حادة تستدعي الاحتجاز في المستشفى.

وقالت الصحة العالمية إن الإصابة بتحور دلتا بين الأشخاص الملقحين أمرًا نادر الحدوث، ولكن في حالة إصابتهم بالعدوى فليس من المرجح أن تظهر عليهم أعراض حادة أو يحتاجون للاحتجاز بالمستشفى، لافتة إلى أن اللقاحات فعالة في مواجهة تحورات فيروس كورونا، فالأشخاص الذين تلقوا كلتا الجرعتين من اللقاح يتمتعون بطبقة حماية إضافية كما تقلل احتمالية تعرضهم للإصابة بأعراض المرض الشديدة أو الوفاة.

وذكرت المنظمة أنه لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100%، ولا تزال هناك احتمالية أن تُصاب وتصيب الأخرين بالعدوى حتى وإن تلقيت اللقاح، ولذا للحصول على الحماية الكاملة ارتدوا الكمامات، وحافظوا على مسافة آمنة بينكم وبين الأخرين، وحافظوا على نظافة الأيدي، وتجنبوا الأماكن المزدحمة أو التجمعات الاجتماعية.