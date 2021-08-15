​برلماني يطالب بمحاسبة مروجي شائعة "تفويت" المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عمر، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اتهام عدد من أندية الدوري الممتاز للمباريات التي تخوضها أمام القطبين الأهلي والزمالك، أمر مرفوض ويجب التصدي له بالقانون.

وأكد عمر في تصريحات خاصة له اليوم الأحد، أن اللجنة ستطالب بتطبيق قانون جرائم الإنترنت ومحاسبة كل من يشعل الفتنة بين جماهير الكرة المصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن أنصار الجماعة الإرهابية يستغلون ذلك في زيادة الاحتقان بين الجماهير.

ووصف عمر الحديث عن تفويت المباريات بأنه "عيب"، لافتًا إلى أنه لايوجد مدرب أو جهاز فني يقبل التضحية باسمه وتاريخه، كما أن مجالس الإدارات أيضًا ترفض ذلك.

وطالب عضو لجنة الشباب بمجلس النواب، جماهير الكرة المصرية بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، وأن يلتزم الجمهور بتشجيع فريقه، دون تجريح في الأندية المنافسة خاصة أن هذا السلوك يتنافى مع الروح الرياضية.

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