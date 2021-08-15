حبس مالك مصنع عقب مصرع 5 عمال غرقاً داخل غلاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس مالك مصنع لإنتاج الزيت، 4 أيام، بينما قررت صرف الآخر من سريا النيابة، وذلك عقب مصرع 5 عمال بينهم نجل أحدهما غرقاً داخل غلاية تكرير الزيت؛ وذلك عقب تعطلها ومحاولة عامل إصلاحها من الداخل فاختل توازنه وسقط، وعند محاولة الباقين إنقاذه سقطوا خلفه تباعاً بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة مركز شرطة كرداسة.

البداية كانت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد مصرع 5 أشخاص داخل غلاية تكرير زيت بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبعمل التحريات تبين مصرع عامل أثناء محاولته إصلاح الغلاية الخاصة بالزيت وتصنيع اللحوم بعدما اختل توازنه، وأثناء محاولة إنقاذه لقي الباقين مصرعهم تباعاً غرقاً، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.