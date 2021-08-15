النيابة: لا شبهة جنائية في حريق عقار سكني بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشفت نيابة السلام، اليوم الأحد، من خلال معاينة موقع حريق شب في الدور الأخير من عقار سكني بمنطقة السلام بعدم وجود شبهه جنائية، وأن الحريق شب داخل شقة بالطابق الأخير أثناء تواجد أصحابها، وقامت النيران بمحاصرتهم وامتدت لباقي الشقق السكنية بالعقار.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق شب داخل عقار بمنطقة السلام، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في عقار سكني بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء.

وتبين أن النيران شبت في الطابق الأخير من العقار وحاصرت عدد من الأشخاص، وقام رجال الإطفاء باستخدام سلم هيدروليكي وإنزال المحاصرين، وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومعرفة أسباب الحريق.