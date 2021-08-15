شقة تفوح منها رائحة الحرام.. مفاجآت صادمة داخل وكر كفر طهرمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مفاجآت صادمة حملتها اوراق التحقيق وتحريات المباحث لدى مداهمة قوة أمنية شقة سكنية بحي بولاق الدكرور، غرب الجيزة، وذلك بعد بلاغ سيدة تشكو أخرى باحتفاظها بطفلة تبين أنها نتجة علاقة آثمة.

أولى المفاجآت التي كشفتها المباحث كانت العثور على الصغيرة وطفلين اثنين. تبين أن الأولى ابنة صديقتها أنجبتها من علاقة غير شرعية.

بمناقشتها عن نسب الطفلين أوضحت أن أحدهما نجل ابنها نتيجة علاقة آثمة أيضا فطلبت منها تسجيله باسم زوجها؛ خوفا من الفضيحة والمسائلة القانونية على حد سواء.

أما الطفل الثاني فهو يخص ابنتها مؤكدة: "ماتت وهي بتولده" فتم اقتياد السيدة إلى القسم وإيداع الصغيرة والطفل إحدى دور رعاية الأيتام.

داخل مكتب رئيس المباحث بالطابق العلوي بقسم شرطة بولاق الدكرور دارت أحداث تلك الواقعة. طلبت سيدة مقابلة المقدم محمد طبلية "عايزاه في حاجة ضروري.. حياة أو موت".

بكلمات بالكاد تخرج من فمها فجرت السيدة مفاجأة من العيار الثقيل مشيرة إلى أن "واحدة جابت لي طفلة أربيها.. البنت قعدت سنة عندي".

وتابعت السيدة أنها فوجئت بتلك السيدة تطلب منها استرجاع الطفلة ومنحها 10 آلاف جنيه للسماح لها بالاحتفاظ بالرضيعة الأمر الذي أثار علامات الشك والريبة لديها حول شرعية نسب الصغيرة.

انطلقت مأمورية من القسم بقيادة الرائدين أحمد مندور ومحمد سكر معاوني المباحث إلى شقة المشكو في حقها بمنطقة كفر طهرمس، وعُثر على الطفلة رفقتها وتم اصطحابهما للقسم.

أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، كشفت المشكو في حقها عن أن الطفلة نتيجة علاقة غير شرعية بين صديقتها وأحد الأشخاص فطلبت منها الاعتناء بالصغيرة خوفا من الفضيحة.

وأوضحت السيدة أنها مع ضعف إمكاناتها المادية قررت ترك الطفلة مع مقدمة البلاغ لتربيتها والاعتناء بها. فتم التحفظ على السيدة على قيد التحقيق وإيداع الطفلة إحدى دور رعاية الأيتام.