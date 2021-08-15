شكرا لقرائتكم خبر عن العاشر على الثانوية الأزهرية: توقعت حصد المركز الأول لولا وفاة والدى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة أبو حمص بالبحيرة حالة من الفرح الشديد بين الأهالي بعد حصول أحد أبنائها على المركز العاشر مكرر فى القسم العلمى بالثانوية الأزهرية .

وتوافد عدد كبير من الأهالي على منزل الطالب أحمد شهاب جوهر بوسط مدينة أبو حمص الذى توج جهوده بالنجاح الباهر فى الثانوية الازهرية.

عدسة ”الخليج 365” رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية فرحة اسرة احد اوائل الثانوية الأزهرية.

وأعرب أحمد جوهر الطالب المتفوق الذى تخرج من المعهد الدينى بأبو حمص وحصل على مجموع 99.69 % عن سعادته لتحقيق هذا الإنجاز، مشددا على أن والده رحمه الله ووالدته كانا من الداعمين الأساسيين فى رحلة التفوق، مضيفا أن اعتماده الأساسى فى التحصيل الدراسى كان على الدروس الخصوصية بجانب المعهد الدينى الملتحق به بالإضافة إلى ساعات مذاكرة وصلت الى حوالى 10 ساعات يوميا .

وأوضح جوهر أنه يتمنى أن يلتحق بكلية الطب وأن يتخصص فى جراحة القلب مثل الدكتور مجدى يعقوب الذى افنى عمره فى خدمة الإنسانية، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة العام كانت فى مستوى الطالب المتوسط وانه كان يتوقع أن يكون الأول على الثانوية العامة ولكن ظروف وفاة والده أثرت عليه بشكل كبير فى تحصيله العلمى.