شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة لـ"إكسترا نيوز": تكثيف لجان التفتيش لإعادة تقييم مستوى الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة والآثار، أن الفترة الراهنة شهدت تكثيفا للجان التفتيش وإعادة تقييم مستوى الفنادق والمنتجعات السياحية، موضحا أنه يتم حاليا إعادة تقييم الفنادق بحيث تكون فى نفس مستوى الفنادق العالمية.

وقال مساعد وزير السياحة والأثار، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن إعادة تقييم مستوى الفنادق كان من المفترض أن يبدأ فى عام 2011 ولكن أحداث 2011 أخرت هذا التقييم، وكان مفترض أن يتم خلال الفترة الماضية ولكن أيضا أزمة كورونا أجلت هذا الأمر.

ولفت مساعد وزير السياحة والآثار، إلى أنه منذ 6 أشهر بدأنا نأخذ موقف لتجهيز الفنادق وإعادة تقييم مستواها، وبدأت اللجان التابعة للوزارة تفتش على الفنادق وتبرز الأخطاء بحيث لا يكون هناك إهمال، موضحا أنه أصبح هناك تعميق لدور الرقابة من الوزارة، وغذا كان هناك سلبيات كبيرة يتم غلق الفندق لفترة عقوبة له.