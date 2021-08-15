شكرا لقرائتكم خبر عن الأول في الشهادة الأزهرية بشمال سيناء: حققت حلم والدى المتوفى وامتهن حرفة النجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الطالب محمد جمال عبدالمعطى الأول على مستوى محافظة شمال سيناء فى الشهادة الأزهرية قسم علمى حلم والده قبل وفاته أن يكون من المتميزين، فضلا عن افتخاره أنه طالب علم وقت الدراسة وصاحب مهنة وحرفة فى مجال النجارة خلال الإجازة الصيفية.

وقال الطالب المتفوق بمجموع 98.46‎%، لـ"الخليج 365"، إنه لم يكن يتخيل أن يكون من الأوائل وكانت هذه مفاجأة أسعدته كما أسعد قلوب والدته التى تعمل ربة منزل وأشقائه .

وأضاف أنه يقيم فى منزل بحى السمران ويدرس فى معهد العريش الأزهرى وأسرته من الشرقية وتقيم فى شمال سيناء، وهو الابن الأصغر من بين 4 ووالده متوفى منذ 3 سنوات وكان يعمل إمام وخطيب مسجد بينما فى مدينة العريش ووالدته هى من تولت من بعد والده رعايته، وهو بهذا التفوق حقق حلم والده أن يكون من الأوائل المتميزين وهذا ما يعتبره مكسب لا يقدر بثمن .

وأشار الطالب الأول على محافظة شمال سيناء فى الشهادة الأزهرية، إلى أنه أتم حفظ القرآن الكريم فى سن الثانية عشر من عمره، وكان خلال هذا العام الدراسى يحرص على أن يخطط لوقته والانتقال تدريجيا من 7 ساعات مذاكرة وصولا لأكثر من 10 ساعات خلال النصف الثانى من العام الدراسى .

وقال إنه يتمنى أن يتحقق حلم عمره بدخول كلية هندسة قسم بترول، وإذا لم يتاح له ذلك فدراسة الطب هي الهدف الثانى .

وتابع أنه يشغل فراغه خلال فصل الصيف ووقت الإجازة الصيفية بالعمل فى حرفة النجارة مع شقيقه الصنايعى فى هذا المجال ويعتبر الحرفة عمل مهم يشغل وقته ويضيف له كثير من المعرفة وتحقيق دخل ويفتخر بذلك .

وتابع انه يهدى نجاحه وتفوقه لروح والده ووالدته التى تحملت معه الكثير وكانت عون وسند له .

وكانت أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الأزهرية بالمحافظة، وجاء ترتيب الأوائل فى القسم العلمى محمد جمال عبدالعاطى بمعهد العريش بنسبة 98.46‎%، عائشة إبراهيم على بدير، معهد الريسة ، مجموع 97.8‎% ، ضحى رسمى محمود معهد فتيات رابعة مجموع 96.46‎%، يوسف ناصر عبدالفتاح ، معهد العريش، مجموع 96.15‎%، أحمد عبد الفتاح أحمد معهد العريش 95.85‎%.

وائل القسم الأدبى مبصر دعاء هلال محمد معهد ضاحية السلام ، مجموع 88.10‎%، وداد هانى محمد معهد ضاحية السلام مجموع 87.46‎‎%، محمد فتحى احمد معهد بئر العبد ، مجموع 86.98‎%، أسماء منصور إبراهيم معهد فتيات رابعة مجموع 86.83‎%، سلسبيل أكرم محمد معهد فتيات بئر العبد مجموع 86.6‎%