شكرا لقرائتكم خبر عن حركة طالبان تعلن سيطرتها على 73% من مناطق العاصمة كابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة طالبان، إنها سيطرت على 11 منطقة فى كابل من أصل 15، مضيفة: "سيطرنا على 73% من مناطق كابل"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس المصالحة عبد الله عبد الله يتجول فى شوارع كابل.

من ناحية أخرى ذكرت CNN عن مصادر عسكرية، أن واشنطن تدرس إرسال قوات إضافية إلى كابل.

وكانت حركة طالبان، دعت قواتها لاقتحام العاصمة الأفغانية كابل، والدخول إلى المناطق التى خرجت عن سيطرة القوات الأفغانية فى كابل، وذلك وفقا لخبر عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".

ومن جهته، كان وزير الدفاع الأفغانى، قال أن الرئيس الأفغانى أشرف غنى، كبل أيادينا ولاذ بالفرار، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".

وكان أحد المسئولين الأفغان، قد أكد، أن الرئيس أشرف غنى غادر البلاد إلى طاجيكستان، بعد وصول طالبان لمشارف كابول، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، أكد انتظارهم لانتقالا سلمى للسلطة فى أسرع وقت ممكن، وسط حالة من الترقب حول ما يحدث فى أفغانستان، حيث تتقدم حركة طالبان بسرعة لا تظهر أى علامات على التراجع أو التباطؤ ولا تجد ما يعرقل سيطرتها على عواصم المقاطعات والأقاليم بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد تاركة أعداد لا تذكر لحماية سفارتها والمطار.

واقترب مقاتلو طالبان من العاصمة الأفغانية كابول، ووردت أنباء عن وصول طالبان فى ميدان شار، على بعد 40 كيلومترا (25 ميلا) من العاصمة، وفى مزار الشريف، المدينة الرئيسية الوحيدة فى الشمال التى لا تزال تحت سيطرة الحكومة الأفغانية.