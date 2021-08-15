شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول فيديو له..مالك خزان الوقود المنفجر بعكار يكشف: سيجارة سبب الكارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تناقل ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمواطن "ج.ا" وهو صاحب الأرض التي انفجرت بداخلها خزانات تحتوي على مادة البنزين في بلدة التليل بمحافظة عكار بلبنان .

وعرض موقع "لبنان 24 " الفيديو ، الذى سرد فيه جورج رشيد تفاصيل الحادث، الذى أدى إلى الكارثة الدموية، سارداً ما حصل فى الأرض أثناء قيام المواطنين بتعبئة البنزين، قائلا إنه وجد قوة من الجيش جاءت إلى الأرض، لسحب الوقود الموجود فى الخزان وتبقى به جزء، وأثناء ذلك تدافع الناس على مكان الخزان لسحب الوقود المتبقى، وتطور الأمر لاشتباكات، وفى هذه الأثناء أسقط أحدهم سيجارة فى الخزان ما تسبب فى اندلاع الحريق.

يشار إلى أن جورج رشيد تم توقيفه من قبل الجيش اللبنانى ظهر اليوم الأحد.