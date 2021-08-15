شكرا لقرائتكم خبر عن كيف قضت طالبان على نتائج 20 عاما من الحرب الأمريكية فى 3 أشهر؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ثلاثة أشهر فقط، استطاعت حركت طالبان أن تمحو أثر الحرب الأمريكية التى استمرت 20 عاما، بعدما نجحت فى السيطرة على المدن الرئيسية وعواصم الأقاليم وباتت على أبواب العاصمة كابول.

وباتت حركة طالبان قريبة من السيطرة الكاملة على أفغانستان بعدما وصلت على العاصمة كابول، فى الوقت الذى بدأ فيه كبار المسئولين الأفغان فى مغادرة البلاد.

وقبل شهر مضى، دافع الرئيس الأمريكى جو بايدن عن قراره بإنهاء التدخل الأمريكى فى أفغانستان، وقال أن سيطرة طالبان ليست أمرا حتميا.. لكن فى الأيام السبعة الأخيرة، كان هذا الأسبوع الأكثر إثارة للذهول خلال عقدين من الحرب، وانهار الجيش الأفغانى الذى قال بايدن أنه يثق فى قدرته، فسقطت مدن حيوية فى يد طالبان واحدة تلو الأخرى، وسيطرت حالة من الذعر، وقام الأمريكيين الذين دربوا على مدار سنوات القوات الأفغانية وحاربوا معهم لردع طالبان بإخلاء أغلب السفارة فى العاصمة كابول.