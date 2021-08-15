شكرا لقرائتكم خبر عن العاشرة مكرر بعلمى الثانوية الأزهرية تكشف سر رغبتها فى كلية الطب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم "تليفزيون الخليج 365"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، مع الطالبة كريمة هاني أمين عيسى، العاشر مكرر علمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، من داخل منزلها بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد.

العاشرة مكرر على مستوي الجمهورية

وقالت الطالبة كريمة عيسى، إنها تلقت الخبر بحصولها على الترتيب العاشر مكرر من خلال مشاهدتها للمؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة، بسعادة بالغة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تلتحق بقسم الجراحة في كلية الطب لإنقاذ المرضى الذين يتعرضون لحوادث طارئة، وذلك بعد أن تعرضت لموقف ووفاة احد الأشخاص أمامي.

الطالبة العاشرة مكررة على مستوى الجمهورية ببورسعيد

وسجدت كريمة، شكرًا لله بعد استقبالها خبر تفوقها وحصولها على هذا الترتيب على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن حفظها لكاتب الله كان من أهم الأمور التي حققت لها النجاح والتفوق.

وأشارت إلى أنها تطمح في دخول كلية الطب قسم الجراحة، وكانت تذاكر دروسها أولًا بأول، وقدمت الشكر لأسرتها، وكذلك للمدرسين التي أكدت أنهم من أهم أسباب تفوقها.

وحصلت كريمة علي 99.69% بمجموع 648 درجة، من معهد الزهور التجريبي، وتم إعلان حصولها علي ترتيب العاشر مكرر على مستوي الجمهورية في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم.