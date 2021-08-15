شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها، استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالمسئول الأمريكي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس "جو بايدن"، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف.

الرئيس الأفغانى أشرف غنى يغادر إلى طاجيكستان بعد وصول طالبان لمشارف كابول

أكد مسؤول أفغانى أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد إلى طاجيكستان، بعد وصول طالبان لمشارف كابول، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، أكد قبل قليل انتظارهم لانتقالا سلمى للسلطة في أسرع وقت ممكن، وسط حالة من الترقب حول ما يحدث في أفغانستان، حيث تتقدم حركة طالبان بسرعة لا تظهر أي علامات على التراجع أو التباطؤ ولا تجد ما يعرقل سيطرتها على عواصم المقاطعات والأقاليم بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد تاركة أعداد لا تذكر لحماية سفارتها والمطار.

وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية فى أوروبا

أعلن الأب جوناثان دي ماركو مدير القطاع العام للسياحة فى الفاتيكان، أن مسار رحلة العائلة المقدسة تم وضعه علي خريطة المسارات السياحية الدينية في إيطاليا وأوروبا.

واضاف مدير القطاع العام للسياحة بالفاتيكان خلال مشاركته في مؤتمر "البحر الأبيض المتوسط ​​والوباء" الذي عقد في مدينة سانت ماريا دي لوكا بإيطاليا: أدعو الشباب والشيوخ في إيطاليا وأوربا إلي زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الكبير وعمليات لتطوير التي قامت بها الحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار الذي يعد واحد من أهم المسارات الدينية والثقافية في العالم.

الصحة توجه المواطنين بالإبلاغ عن أى طلب لمقابل التطعيم بالمراكز على رقم 15335

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم جميع المواطنين بكافة أنواع لقاحات فيروس كورونا يتم بالمجان سواء للمصريين، أو غير المصريين المقيمين على أرض مصر، أو الراغبين فى السفر إلى الخارج.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين في منشور اليوم بالإبلاغ الفورى على الرقم (15335) في حال طلب تحصيل أي مبالغ مقابل الحصول على جرعات التطعيم بأي نوع من اللقاحات.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بنسبة نجاح 51%

عتمد الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح فى القسم الأدبى 46.5%، والعلمى 61.65%، نسبة النجاح العامة 51.25%.

ووجه وكيل الأزهر الشكر لمؤسسات الدولة التى ساهمت فى نجاح الامتحانات، مشيرا أن بوابة الأزهر الإلكترونية سيتم نشر النتيجة عليها، وهناك 6 محافظات لم يرصد فيها غش وهى الإسماعيلية والسويس والوادى الجديد والبحر الأحمر.

الصحة : لقاح كورونا أهم الإجراءات الوقائية للحماية من الفيروس

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا من أهم الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، توافر لقاحات فيروس كورونا "أسترازينيكا، جونسون أند جونسون، سينوفاك، سينوفارم، سبوتنك" بكافة المراكز المخصصة للتطعيم بالمحافظات، مؤكداً حرص الدولة على تعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية.

وزير الدفاع الأفغانى: الرئيس أشرف غنى كبل أيدينا ولاذ بالفرار خارج البلاد

قال وزير الدفاع الأفغاني، إن الرئيس الأفغاني أشرف غنى، كبل أيادينا ولاذ بالفرار خارج البلاد، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".

وكان أحد المسئولين الأفغان، أكد منذ قليل، أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد إلى طاجيكستان، بعد وصول طالبان لمشارف كابول، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 من الثلاثاء ولمدة شهر

كشف الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2020-2021، بعد غدا الثلاثاء 17 أغسطس ويستمر لمدة شهر في 198 مكتبا لتلقي قبول التظلمات بجميع الإدارات التعليمية بالأزهر، وتبلغ قيمة رسوم الطعن علي المادة 100 جنيه فقط، وتم استحداث تسديد الرسوم إلكترونيا.

تربيع "قمر المحرم" يزين سماء مصر اليوم منهيا ربع المسافة بمداره حول الأرض

سيصل القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 عند الساعة 06:19 مساءً ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدا إلى ما قبل منتصف الليل.

استئناف تشغيل معبر رفح البرى بعد العطلة الأسبوعية

استأنفت السلطات المصرية اليوم الأحد، تشغيل معبر رفح البرى استثنائيا من الجانبين عقب العطلة الرسمية والأسبوعية، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية للتيسير على الاخوة الفلسطينيين فى عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

حفيد محمد على كلاى يفوز فى مباراته الأولى بالملاكمة بضربة قاضية

فاز نيكوس على والش، حفيد أسطورة الملاكمة محمد على كلاى، على جوردان ويكس بالضربة القاضية الفنية فى أول مباراة احترافية له أمس السبت.

المقاتل ذو الوزن المتوسط ​​على والش هو ابن روبرت والش ورشيدة على والش، ابنة محمد علي، ووقع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا صفقة فى يونيو الماضى لقبول أول قتال احترافى له فى ولاية أوكلاهوما الأمريكية .