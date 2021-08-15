شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن عام 2022 عاماً للصحة النفسية للمراهقين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إعلان عام 2021/2022، عاماً للصحة النفسية للمراهقين، جاء ذلك للتغلب على العواقب السلبية لوباء كورونا وتأثيرها على الصحة النفسية للمراهقين وغيرهم، وكشفت الأمانة على استعدادها لعقد حملة ولإعداد المراهقين لمرحلة ما بعد الكورونا، مشيرة الى ملاحظة الزيادة فى معدلات الاكتئاب والقلق وخاصة الرهاب الاجتماعى، مما أدى للاكتفاء بالعالم الافتراضى فى كثير من الحالات.

وقالت الأمانة العامة للصحة النفسية في بيان لها اليوم تستهدف الحملة فئات المراهقين وأسرهم حيث سيتم تكوين مجموعات دعم الشباب أنفسهم لنشر الرسالة من خلال مجموعة دعم الأقران المنفذة في المدارس والنوادي والجامعات وعمل مجموعة من الندوات التثقيفية داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب وتوزيع مطبوعات لنشر الوعى المجتمعى.

وتستهدف الأمانة ايضا من خلال حملتها أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات من خلال التوسع في تطبيق برنامج الصحة النفسية بالمدارس القائم بالفعل على تدريب الأخصائيين النفسيين والمعلمين في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة الى أهمية التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتطوير مواد علمية خاصة بفيروس الكورونا وما بعد الكورونا وكذلك عمل ندوات للمدربين الرياضيين وغيرهم ممن يتعاملون مع المراهقين.

وأكدت الأمانة سيتم زيادة خدمات الصحة النفسية المقدمة لتلك الفئة العمرية، المراهقين، بزيادة عدد وحدات علاج المراهقين وافتتاح المزيد من أقسام الحجز الداخلي للمراهقين فى القاهرة وكذلك محافظات الصعيد، مشيرة إلى أنه سيتم بناء قدرات فرق العاملين بوحدات الأطفال والمراهقين للصحة النفسية.