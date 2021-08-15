شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بشوارع بميدان الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة حى جنوب الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية والتعديات بشوارع ( أحمد ماهر، الصناديلى، سعد زغلول) حيث تمكنت الحملة من رفع كافة صور الإشغال وتحسين حركة المرور.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة الأحياء والمراكز شن الحملات لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كافة أوجه الاشغال والتعدي علي الطريق العام وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتمكنت الحملة من رفع عدد ( 8 عربات باعة جائلين، 11 إستاند، 2 يافطة، 2 ترولى لبيع السلع، 2 ميزان، 3 ترابيزة خشب، 18 كرسى، 5 قفص، مدرج حديد للمعروضات وتعديات أخري ) وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.