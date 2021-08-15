"عايزني اشتغل في الصيف".. أمن القاهرة ينقذ طالبًا جامعيًا من الانتحار في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في منع طالب جامعي من الانتحار من أعلى عمارة سكنية بمصر القديمة بسبب خلافات مع والده.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على طالب جامعي حاول القفز من أعلى العقار محل سكنه بمنطقة مصر القديمة محاولاً الانتحار.

وبمناقشته عقب إنقاذه أوضح أن هناك خلافات عائلية بينه وبين والديه لمطالبتهما له بالعمل خلال فترة الإجازة وتحمل مصروفاته الشخصية، وبسؤال والديه أفادا بذات المضمون، وتم الصلح والتوفيق بينهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايته، واتخاذ الإجراءات القانونية.