مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بدائرة مركز دشنا في محافظة قنا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت تردد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا ، ومحكوم عليه فـى 3 جنايات بالسجن والسجن المؤبد فى قضايا "سرقة بالإكراه - قتل وسلاح - قتل عمد" ، ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس فـى قضيتى" تبديد" وسبق اتهامه فـى 9 قضايا "خطف - إستعراض قوة - سرقة بالإكراه - ضرب - تبديد") على بعض الأماكن بدائرة مركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ، ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لاستهدافه ، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وتابعت الوزارة في بيانها؛ أسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامي المذكور ، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 2 خزينه وعدد من الطلقات من ذات العيار) ودراجته النارية "بدون لوحات معدنية "