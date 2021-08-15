علاقة آثمة وطفلة سفاح.. بلاغ سيدة يقود مباحث بولاق الدكرور لكشف كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

علاقة غير شرعية أثمرت عن طفلة سفاح قادت المباحث إلى اكتشاف جريمة مُركبة داخل شقة سكنية بحي بولاق الدكرور، غرب الجيزة.

داخل مكتب رئيس المباحث بالطابق العلوي بقسم شرطة بولاق الدكرور دارت أحداث تلك الواقعة. طلبت سيدة مقابلة المقدم محمد طبلية "عايزاه في حاجة ضروري.. حياة أو موت".

بكلمات بالكاد تخرج من فمها فجرت السيدة مفاجأة من العيار الثقيل، قالت: "واحدة جابت لي طفلة أربيها.. البنت قعدت سنة عندي".

حسب أقوالها، فإن الشاكية فوجئت بتلك السيدة تطلب منها استرجاع الطفلة ومنحها 10 آلاف جنيه للسماح لها بالاحتفاظ بالرضيعة، الأمر الذي أثار علامات الشك والريبة لديها حول شرعية نسب الصغيرة.

انطلقت مأمورية من القسم بقيادة الرائدين أحمد مندور ومحمد سكر معاوني المباحث إلى شقة المشكو في حقها بمنطقة كفر طهرمس، وعُثر على الطفلة رفقتها وتم اصطحابهما للقسم.

أمام العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، كشفت المشكو في حقها أن الطفلة نتيجة علاقة غير شرعية بين أحد الأشخاص وصديقتها، التي طلبت منها الاعتناء بالصغيرة خوفًا من الفضيحة.

أوضحت السيدة أنها مع ضعف إمكاناتها المادية قررت ترك الطفلة مع مقدمة البلاغ لتربيتها والاعتناء بها. فتم التحفظ على السيدة قيد التحقيق وإيداع الطفلة إحدى دور رعاية الأيتام.