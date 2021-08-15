النيابة تطالب بأقصى عقوبة على محمود عزت في التخابر مع حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طالب ممثل النيابة العامة طارق جودة في نهاية مرافعة النيابة العامة في قضية "التخابر مع حماس" بتوقيع أقصى عقوبة على القيادي الإخواني محمود عزت.

وقال ممثل النيابة: "لا يتبقى لنا الآن سوى أن نطالبكم بتوقيع أقصى العقاب على المتهم الماثل، جزاءٌ بجزاء، فقد أتى أخبث الفعال وارتكب أبشع الآثام، فقد خان مصرَ شعباً ووطناً، مُتناسياً فضلُ بلادِه عليه بلادُه، التي نشأ وترعرع على ترابها".

وتابعت "وروى عطشه من مائها، ودرس وتعلَم في مدارسها وجامعاتها، وعاش في أمنٍ وأمانٍ بدماء حُراسها، فقابل العرفان بأفعالِ اقشعرت منها الأبدان، أفعالٌ تجلى فيها بأبلغ المعاني خيانة الأوطان، فالوطن بشعبه وأماكنه وتفاصيله عليه هان، باعه لقاء رشفة من جاهٍ وسلطان أفنى عمره في جماعةٍ نهشت في جسدِ مصر جماعةٌ خانت وتخابرت على مصر جماعةٌ قتلت أبناءَ مصر جماعةٌ روعت شعبَ مصر".

وقررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان في قضية "التخابر مع حماس" المقيدة برقم 56458 لسنة 2013 لجلسة 5 أكتوبر لمرافعة الدفاع، وصرحت للدفاع بالاطلاع على أوراق القضايا المنضمة، ونسخة من مرافعة النيابة العامة.