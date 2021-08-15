الزراعة: "المركزي لمتبقيات المبيدات" ينفذ تدريب جديد لممثلي 6 دول أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بدء الدورة التدريبية الدولية الثانية تحت عنوان "التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء"، التي ينظمها المعمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز البحوث الزراعية.

وأوضحت عبدالله، أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثقتها في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) لتدريب ورفع كفاءة المتخصصين في مجال تحليل الملوثات في الأغذية من الدول الأفريقية الشقيقة، لافتًا إلى أن ذلك التدريب يستهدف المتخصصين من دول: كينيا، أوغندا، روندا، مالي، ملاوي بالإضافة للكاميرون حيث سيتم تدريبهم على بعض المواصفات الدولية وطرق التحليل المختلفة باستخدام أحدث الأجهزة.

وتابعت: "من المقرر أن يستمر التدريب على مدار أسبوعين يتم خلالهما نقل الخبرات المصرية للمتخصصين ممثلي الدول الأفريقية في مجال اختبارات سلامة الغذاء"، مشيرة إلى أن هذه الدورة هي الثالثة خلال هذا العام والثانية خلال نفس الشهر، ما يعد نجاحًا كبيرًا للمعمل ومركز البحوث الزراعية لثقة الوكالات أو الهيئات الدولية في كفاءة المعمل ودوره في منطقة القرن الأفريقي في مجال اختبارات سلامة الغذاء.