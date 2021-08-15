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هيئة الدواء تأمر بضبط 4 تشغيلات لمستحضر لعلاج الجرب.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة الدواء منشورا برقم 18 لسنة 2021 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق والوحدات الحكومية من مستحضر أكتومثيرين 5% لعلاج الجرب عند الأطفال مستحلب من إنتاج شركة مصر المطرية لصالح الشركة العربية للكيماويات والعطور تشغيلات 1004051، 1003051 ، 1002051 ، 1001051 مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة بهيئة الدواء .

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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