شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تأمر بضبط 4 تشغيلات لمستحضر لعلاج الجرب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة الدواء منشورا برقم 18 لسنة 2021 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق والوحدات الحكومية من مستحضر أكتومثيرين 5% لعلاج الجرب عند الأطفال مستحلب من إنتاج شركة مصر المطرية لصالح الشركة العربية للكيماويات والعطور تشغيلات 1004051، 1003051 ، 1002051 ، 1001051 مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشى الصيدلة بهيئة الدواء .