شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بكلبشة سيارات الانتظار الخاطئ بطريق المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إدارة المرور وحي الطالبية بكلبشة عددا من السيارات والمركبات للانتظار الخاطئ بشارع المريوطية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لما سببته من إعاقة للحركة المرورية بالطريق، وذلك خلال قيامه بجولة ميدانية بالبر الشرقي والغربي لطريق المريوطية .

كما كلف المحافظ باستمرار الحملات بالطريق للتأكد من عدم تكرار الوقوف العشوائي للسيارات والالتزام بالأماكن المحددة للوقوف لضمان انتظام حركة السير .

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محور محمد أنور السادات بنطاق حى الهرم بدءا من محور المنصورية وحتى كوبرى المريوطية الجديد للوقوف على الأعمال المتبقية لفتح المحور بالكامل أمام الحركة المرورية .

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء أرصفة المشاة واستكمال وضع أعمدة الإنارة بالأماكن المتبقية مع رفع مخلفات الأعمال أولا بأول، رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وتيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم واشرف تامر رئيس حى الطالبية .



محافظ الجيزة خلال الجولة



محافظ الجيزة خلال الجولة