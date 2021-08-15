شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يستعرض مشروعات غيرت خريطة مصر فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، أبرز المشروعات التي غيرت خريطة مصر في 6 سنوات.

جاء ذلك في إطار فاعليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج الذي افتتحته صباح اليوم الأحد، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ورحب الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، بالحضور وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعد بمثابة جسر تواصل بين الدولة وأبنائها حول العالم من أجل إطلاعهم أولا بأول على الحقائق وكافة إنجازات الوطن، ثم قدم عرض توضيحي تضمن تفاصيل عديدة عن سلسلة المدن الجديدة الكبرى: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ومشروعات روضة السيدة والأسمرات وكافة مشاريع التطوير العمراني، وكذلك مشاريع التوسع وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق والكباري، ومشاريع تحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات معالجة المياه في عدة مدن مصرية.

وقال، إن وزارة الإسكان سعت خلال الفترة الماضية للمشاركة في المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، لافتا إلى أن قطاع المرافق وضع استراتيجية وحدد الأولويات على المستوى القومي.

وتابع: "لدينا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهي المسؤولة عن التنفيذ والإدارة لكل مرافق الصرف الصحي في كل المدن الجديدة بدءا من الجيل الأول والثاني والثالث وصولا للجيل الرابع".

وذكر إسماعيل، أن هناك 40 مدينة جديدة تم إنشائها لمختلف الأجيال التي نتحدث عنها، موضحًا أن استراتيجية قطاع المرافق تقوم على 3 محاور تتمثل في: "تحسين خدمات الشرب والصرف الصحي، وتحسين مستوى التشغيل وتقديم الخدمة، وتعزيز عمل القطاع على المستوى القومي بما يشمله من إجراءات مطلوبة وقرارات".

ونوه بأن خطة الترشيد التي عملنا عليها كان بها العديد من المحاور، حيث كان جزء منها متعلقًا بتوفير مصادر بديلة للشرب من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية وتحلية المياه الجوفية وإعادة استخدام المياه العذبة من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد ورفع كفاءة محطات المعالجة التي تصرف على نهر النيل وتحويلها إلى معالجة ثلاثية.

وأوضح أن الخطة تضمنت أيضًا تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج في باقي محافظات الجمهورية، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة (المحسمة وبحر البقر)، حيث تعد طاقة محطة بحر البقر المعالجة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وهو أكبر مشروع من نوعه في العالم، مع التوسع في تركيب العدادات وتقليل فائض مياه الشرب وإطلاق خطة إعلامية لترشيد الاستهلاك.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، إن عام 2014 كان حجم تغطية الصرف الصحي لا يتعدى 12 % في الريف و79% في الحضر، بينما وصل الآن إلى 40% بالريف و96% بالحضر، مؤكدا أن مشروع حياة كريمة سوف يرفع نسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100% خلال 3 سنوات وهو ما يمكن وصفه بالحلم.

وأشار إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية كانت حوالي 97% في 2014، كما كانت كمية المياه المنتجة حوالي 23 مليون م3/ يوم أي ما يعادل 9 مليار م3/ سنة، أما الآن فقد بلغت نسبة تغطية مياه الشرب 98.7% بكمية مياه منتجة وصلت لـ33.6 مليون م3/ اليوم، أي ما يعادل 12.2 مليار م3/ السنة.

أما عن مشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم المنتهية من يوليو 2014 حتى 2021، فإنه تم الانتهاء من 7400 مشروع، بتكلفة بلغت 13.3 مليار جنيه.