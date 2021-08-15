شكرا لقرائتكم خبر عن التموين توجه بتيسير استلام أوراق المتقدمين لمشروع جمعيتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتقديم كل التسهيلات للشباب الذى سبق وتقدم لمشرع جمعيتى ضمن المرحلة الرابعة بأن يتقدم بالمستندات "صورة من المؤهل الدراسي - برينت تأميني- صورة الموقف من التجنيد بالنسبه للذكور وصورة من البطاقة، " وأنه تسهيلا على الشباب تم توجيه مكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لهم باستقبال الشباب وتقديم نموذج الإقرار لهم.
وبعد مراجعة الأوراق المقدمة سيتم إعداد الكشوف اللازمة تمهيدا لإجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط، وأن المعاينات سوف تتم بشفافية كبيرة وطبقا للضوابط المحددة للمشروع والتي تشمل أن تكون مساحة المحل 30 متراً وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي آخر أو بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، ولا يزيد سن المتقدم عن 45 سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.
من جانبه، قال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إن عدد من تقدموا للمرحلة الرابعة وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات قد وصلوا إلى 9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلي توفير فرص العمل للشباب وتوفير السلع للمواطنين، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين يتابع شخصياً ما يتم على الأرض بالمديريات ومكاتب التموين.