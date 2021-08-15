شكرا لقرائتكم خبر عن التموين توجه بتيسير استلام أوراق المتقدمين لمشروع جمعيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتقديم كل التسهيلات ‏للشباب الذى سبق وتقدم لمشرع جمعيتى ضمن المرحلة الرابعة بأن يتقدم بالمستندات "صورة من المؤهل الدراسي - برينت تأميني- صورة الموقف ‏من التجنيد بالنسبه للذكور وصورة من البطاقة، " وأنه تسهيلا على الشباب ‏تم توجيه مكاتب التموين والإدارات التموينية التابعة لهم باستقبال الشباب وتقديم نموذج الإقرار ‏لهم.

وبعد مراجعة الأوراق المقدمة سيتم إعداد الكشوف اللازمة تمهيدا لإجراء المعاينة لمن انطبقت عليه الشروط، وأن المعاينات سوف ‏تتم بشفافية كبيرة وطبقا للضوابط المحددة للمشروع والتي تشمل أن ‏تكون مساحة المحل 30 متراً وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي آخر أو بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، ولا يزيد سن المتقدم عن 45 ‏سنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.‏

من جانبه، قال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، إن عدد من تقدموا للمرحلة الرابعة وتم تسجيلهم على قاعدة البيانات ‏قد وصلوا إلى 9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلي توفير ‏فرص العمل للشباب وتوفير السلع للمواطنين، وأن ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين يتابع شخصياً ما يتم على ‏الأرض بالمديريات ومكاتب التموين.‏