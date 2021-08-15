شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يزور جامعة حلوان ويوجه بتجميل كوبرى المشاة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جامعة حلوان، واستقبله الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث تفقد المحافظ خلال الزيارة عددا من المنشآت الجديدة الجارى إنشائها بالجامعة، كما بحث مع رئيس الجامعة التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة المرورية أمام بوابة الجامعة خاصة فى فترة الدراسة، والتنسيق مع هيئة مترو الأنفاق لتجميل كوبرى المشاة الخاص بمترو الأنفاق وسور المترو .

وأشاد محافظ القاهرة خلال الزيارة بالدور المجتمعى الذى تقوم به جامعة حلوان لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة، خاصة فى مجال التجميل ورفع المستوى الثقافى للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا .

وافتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم نفق السيارات أسفل خط سكة حديد طرة - التبين بمنطقة عزبة الوالدة الذى تم إنشاؤه بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة النقل بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه .

وأكد محافظ القاهرة، أن افتتاح النفق يأتى في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عنهم وتوفير سبل الراحة لهم، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء النفق هو تحسين السيولة المرورية لسكان عزبة الوالدة وعرب الوالدة والربط بينهم وبين وحلوان والكورنيش وطريق الجامعة لإنهاء معاناة سكان المنطقتين بتوسعة النفق القديم وإنشاء نفق موازى له، وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة بعد أن عاش مواطني تلك المنطقة سنوات طويلة من المعاناة بسبب الزحام والاختناق المروري، حيث كان النفق القديم الممر الوحيد للوصول الي المنطقتين أو الخروج منها ووجود نفق واحد كان يتسبب فى تكدس السيارات على الجانبين وتعطل المرور حيث تم شق النفق الجديد وحفره بالتوازى مع النفق القديم وعلى بعد أمتار قليلة حيث سيخصص نفق لكل اتجاه لإنهاء الأزمة .