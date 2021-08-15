شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: لا نفرق بين كيان وآخر و ليس لدينا مستشارون أو ممثلون فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بإفطار الأسرة المصرية مع الرئيس السيسى، قائلة: لقاء الرئيس مع الأسر المصرية رسالة قوية تعكس مدى دعم الدولة للأسر المصرية، حيث كان لقاءً يحمل مزيدا من الحب".

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، والذي ينعقد بحضور نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، قائلة :"الرئيس مش بيبص أوى للشعبية على قد ما بيبص لأمانة العمل".

وتابعت :"زى ما الرئيس مؤمن بربنا مؤمن بشعبه ويرجع دائما الفضل فى كل كلماته للشعب المصرى وما قدمه ويقدمه لوطنه وتحمله الفترات الصعبة".

ووجهت وزيرة الهجرة رسائل للكيانات المصرية بالخارج قائلة: "أمانة العمل تقتضى أن ننسى الخلافات وأن نتحد سويا لخدمة وطننا ولا تصدقوا ما يقال تجاه مصر من شائعات".

وتابعت مكرم: "وزارة الهجرة لا تفرق بين كيان وآخر و ليس لديها مستشارين أو ممثلين فى الخارج و تعمل بكل المصريين بالخارج"

ويشارك في المؤتمر الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب حماة الوطن، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، و محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وعدد من أعضاء مؤسسة حياة كريمة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة و الإعلاميين والصحفيين.

ويعقد المؤتمر من أجل لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذه النسخة تأتي امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة في يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستعراض ما حققته مصر من إنجازات في وقت قياسي.

وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.