شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف ينعى الشيخ عثمان خان مفتى أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ عثمان خان عليموف، مفتى أوزبكستان، والذى وافته المنية اليوم الأحد.

ويذكر للشيخ الراحل تسخير علمه فى خدمة الإسلام والمسلمين، كما كانت له جهود كبيرة فى نشر سماحة هذا الدين الحنيف وإعلاء شأنه، والدفاع عن وسطيته.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازى للشعب الأوزبكى حكومة وشعبًا، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وكل محبيه الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

وكان الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- نعى ضحايا انفجار خزانات تحتوى على الوقود فى بلدة التليل، بمنطقة عكار بلبنان الشقيق؛ ما تسبب فى سقوط عددٍ كبير من القتلى والمصابين وصل حتى الآن إلى 22 قتيلًا و80 مصابًا.

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الأحد: ندعو المولى عز وجل أن ينعم لبنان الشقيق، هذا البلد العزيز على قلب كل عربى، بالأمن والأمان والاستقرار.

وتوجَّه فضيلةُ المفتى بخالص العزاء والمواساة إلى دولة لبنان الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت منطقة عكار شمالى لبنان قد شهدت انفجارًا ضخمًا فى الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين؛ مما أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 80 آخرين على الأقل.