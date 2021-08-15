شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وتسكين 266 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة لوحدات مفروشة بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال نقل وتسكين سكان منطقة عزبة أبو قرن مستمرة ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية، حيث أسفرت جهود أجهزة المحافظة حتى الآن عن إزالة 106 عقارات وتسكين 266 أسرة بمشروع مدينة "معا" بحى السلام.

وتفقدت نائب محافظ القاهرة يرافقها اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، أعمال نقل السكان وإخلاء العقارات وإزالتها تدريجيا، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، وشرطة المرافق، كما تم توفير وسائل لنقل السكان ومتعلقاتهم الشخصية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن الوحدات مفروشة بالكامل وبها الأجهزة الكهربائية، وهناك نموذجين للوحدات، منها غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، و3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وكلها مفروشة بالكامل.

وأضافت نائب المحافظ، أنه تم حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة وأسفر الحصر عن وجود 4756 أسرة مستحقة، ويتم نقلهم تباعا فور الاخلاء وقبل الهدم، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة مفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.

وشهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات وتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها.