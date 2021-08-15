شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 421 شابا.. والتفتيش على 189 منشأة بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 421 شاباً، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1027 شابأً.

وكشف تقرير بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحياً ، منها 20 ألف جنيه لـ 10 عمال منح مولود جديد ، و4 منح زواج بمبلغ 12 ألف جنيه، و 5 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 10 آلاف جنيه ، فضلاً عن تسجيل 110 عمال جدد على المنظومة .

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 8 تراخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 189 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، وعمل ندوتين توعية ، كما تم تلقى 63 شكوى عمالية وتم تسوية 11 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 35 شكوى، و17 شكوي لا زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 40 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضر سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوة للتوعية وإجراء 33 قياس وبحث 2 شكوى .

وقال : إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .