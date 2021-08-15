شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تزور ”الخليج 365”.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مؤسسة ”الخليج 365”، وتفقدت أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وتليفزيون الخليج 365، وكان في استقبالها، الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي بالجريدة.

وتعرفت خلال جولتها داخل المؤسسة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع الإلكتروني، وكذلك التنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكتروني مع تليفزيون الخليج 365 وآلية العمل بإمكانيات تكنولوجية تساير أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وأثنت الدكتورة نعايم سعد زغلول، على ما يتمتع به ”الخليج 365” من احترافية عالية قائمة على جهود شباب مبدع وتكنولوجيا متطورة تحاكى غرف الأخبار العالمية الشاملة.























