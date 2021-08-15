شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى ضحايا انفجار صهريج وقود بمنطقة عكار شمالى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ضحايا انفجار خزانات تحتوي على الوقود في بلدة التليل، بمنطقة عكار بلبنان الشقيق؛ ما تسبب في سقوط عددٍ كبير من القتلى والمصابين وصل حتى الآن إلى 22 قتيلًا و80 مصابًا.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الأحد: ندعو المولى عز وجل أن ينعم لبنان الشقيق، هذا البلد العزيز على قلب كل عربي، بالأمن والأمان والاستقرار.

وتوجَّه فضيلةُ المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى دولة لبنان الشقيقة قيادةً وحكومة وشعبًا، وإلى أسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت منطقة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجارًا ضخمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين؛ مما أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 80 آخرين على الأقل.