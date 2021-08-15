شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: إحياء الحرف اليدوية بالصعيد ورفع المهارات طبقا لمعايير التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي محمد سعفان وزير القوى العاملة ، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، برافين أجراوال الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي فى مصر، في بداية عمله الجديد، لاستكمال التعاون القائم بين الجانبين في مختلف مجالات عمل الوزارة، فضلا عن مجموعة من الملفات فيما يتعلق باستراتيجية عمل الوزارة المستقبلية ومنها مجالات التكنولوجيا الحديثة، وإحياء الصناعات اليدوية والصغير بقرى محافظات مصر، ووظائف المستقبل، وتنمية مهارات العمال وتدريب الشباب علي اللغات الأجنبية وsoft skills .

واستهل الوزير اللقاء بتهنئة برافين أجراوال على توليه المنصب الجديد خلفاً لـ مانجستاب هايلي المدير السابق على جهوده المستمرة فى إنجاح العمل المشترك مع الوزارة، متمنياً استمرار هذا النجاح وهذه العلاقة الطيبة بمزيد من المصداقية والمثابرة والسعي وراء أداء الخدمة فى كافة مجالات العمل .

وأكد الوزير أن استراتيجية عمل الوزارة المستقبلية المخطط تنفيذها بالتعاون مع البرنامج تركز علي وظائف المستقبل وما ينتج عنها من نتائج وصعوبات فى رفع معدلات البطالة بين الشباب على مستوى كل دول العالم، لافتا إلي أنه يمكن تدريب الشباب على تلك الوظائف المستحدثة من خلال برامج تدريبية جديدة بمحتوى تدريبي مختلف عن البرامج المعتادة .

وأوضح الوزير، أنه في هذا الإطار يمكن تنمية وإحياء الصناعات اليدوية في قري الصعيد والمحافظات التي تتمتع بهذا النوع من المهارة، علي أن يتم رفع تلك المهارات طبقا لمعايير التصدير، كسبيل لمواجهة مشكلة وظائف المستقبل ، ولدعم تلك الصناعات لتسود بين عدد أكبر من الشباب، وعمل وسائل جذب للالتحاق بها خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن المنتج الخاص بها ذو قيمة وسعر عالي، بما يزيد من الإنتاجية فى هذا المجال ويعطيها الاستدامة المرجوة وتكون البديل للاستغناء عن العمالة الناتج عن وظائف المستقبل .

وشدد الوزير خلال اللقاء علي التعاون مع البرنامج في مجال التدريب المهني لإحداث نقلة نوعية ضرابا مثلاً بالتوأمة مع أحد مراكز التدريب المهني في ألمانيا وإيطاليا حتى يتم رفع مستوي التدريب المهني علي المستوى الدولي من حيث جودة التدريب والشهادات الممنوحة للمتدرب ، فضلا عن تطوير معدات التدريب المستخدمة وزيادتها ، مع اختيار المتدربين الذين يتم تدريبهم من الطرفين ، للحصول على شهادة دولية معتمدة كنتاج لتلك التوأمة مع الدول المتعاونة ، بما يحقق دخلاً لمراكز التدريب المهني تقوم باستخدامه فى تطوير أدائها .

وأشار الوزير إلى أنه يمكن إدخال مهارات اللغات الأجنبية وsoft skills داخل محتوى البرامج التدريبية المقدمة للشباب بالتعاون مع البرنامج ، خاصة البرامج الحرفية.

وشدد وزير القوي العاملة علي محور التعاون مع البرنامج ، ما يخص تنمية مهارات العمالة خاصة وأن هناك اهتمام دولي بهذا الأمر فى العديد من الدول ، الأمر الذي يحتاج رسم إستراتيجية محددة وخطة عمل وتحليل جيد لكل المهارات التي تحتاجها كل مهنة داخل المصانع المتوسطة والصغيرة ، مع عمل برامج تدريبية وتعريفية للعاملين بها .

من جانبه، قدم برافين أجراوال الشكر والتقدير للوزير ، مبدياً سعادته لاستكمال العمل المشترك مع الوزارة ، واستعداد البرنامج لتقديم كل الدعم للوصول للخطوات القادمة وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وإنجاز العمل فى العديد من المحاور وتنفيذ الخطط الموضوعة.

وأشاد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي فى مصر بالجهد الذي تقوم به وزارة القوى العاملة، واصفا إياها أنها من أهم الوزارات الموجودة على الساحة ، لاهتمامها بقاعدة عريضة من الشباب والقوى العاملة فى داخل مصر وخارجها ، فضلا عن أنها تهتم بتوفير فرص عمل لائقة لهم ، بالإضافة بتحويلات المصريين فى الخارج والتي يعتبر مصدر الدخل الثاني فى الدولة المصرية ، خاصة وأن الشباب والأيدي العاملة المدربة التى تمتلك مهارات هى الأساسيات اللازمة لنجاح أى صناعة أو مشروع.

وشدد برافين أجراوال علي جاهزية فريق العمل بالبرنامج للعمل فى مجالات إضافية للتدريب المهني ، سواء فى مجالات الخدمات والزراعة والتكنولوجيا ، وتدريب الشباب المصري عليها وفق أحدث الأساليب ، مع تسخير كل الإمكانيات الخاصة بالبرنامج لتوفير الدعم اللازم للوزارة فى مجالات عملها كشريك أساسي فى العمل فى تلك المجالات.

وفى ختام اللقاء، أهدى الوزير، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة التابع للأمم المتحدة، هدية تذكارية تعبيراً عن مشاعر الحب الصادقة التي تربط بين الوزارة والبرنامج والتي رسخت مفاهيم العمل المشترك لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الشباب المصري .

حضر اللقاء آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة ، وآلاء الزهيري مسئول علاقات البرنامج مع الجهات الحكومية .