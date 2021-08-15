شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة مديرًا عامًّا للعلاقات العامة بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة بتسيير أعمال مدير عام العلاقات العامة، وذلك فى إطار الدفع بالشباب فى مختلف مفاصل العمل الدعوى والإدارى بوزارة الأوقاف.

وأعلن وزير الأوقاف، في وقت سابق قررا تنفيذيا رقم 251، لقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 282 ، بشأن اعتماد الهيكل الإدارى والتنظيمى الجديد للوزارة، فى سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه، وفى إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسى، وقالت الوزارة، إن الهيكل الجديد يتميز بالاعتماد الكبير على الرقمنة والميكنة والتطوير المؤسسى المستمر، والعناية الفائقة بالعنصر البشرى، واختصار الإجراءات الإدارية بما يضمن دقة العمل وسرعة تنفيذه معًا، والاعتماد على طرق التقييم الحديثة والذكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الهيكل بدءًا من الأحد المقبل.

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أكد أن الوزارة انتهت من تحديث هيكلها الإدارى بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومن أهم ملامح تحديث هذا الهيكل استحداث الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، لافتا إلى أن الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، تضم ثلاث إدارات عامة للدخول بوزارة الأوقاف بقوة نحو عالم الرقمنة، واستخدام مهارات التقنيات الحديثة، وتضمن الهيكل الجديد إدارة مركزية للإدارة الاستراتيجية وإدارة عامة لإدارة الأزمات، وأخرى للتطوير المؤسسى، كما تضمن إدارة عامة لتنمية المواهب، وقد تم إدراج شئون الواعظات فى الهيكل الجديد لأول مرة فى تاريخ الوزارة، حيث يتم العمل على تطوير عمل الواعظات الدعوى بالوزارة كمًا وكيفًا.