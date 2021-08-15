البيئة تعلن بدء تنفيذ "مبادرة تطوير بلاستيك مصر" لدعم شباب رواد الأعمال

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة البيئة عن البدء فى تنفيذ مبادرة "تطوير بلاستيك مصر" لدعم شباب الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، والتى تم إطلاقها شهر يونيو الماضى بمحافظة الغربية من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة.

وأوضحت وزارة البيئة أن هدف المبادرة دعم الاستثمار وتشجيع ريادة الأعمال الصديقة للبيئة وذلك من خلال بناء قاعدة من الشباب للتوعية والعمل الميدانى بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وتدريب الشباب على تطبيق المفاهيم المذكورة بقانون المخلفات الجديد والتوعية لتحقيق اقصى عائد اقتصادى من تدوير المخلفات بطرق آمنه بيئيًا، بالإضافة الى بناء قاعدة بيانات بالمصنعين فى القطاع الرسمى والغير رسمى وتوفيق اوضاع المصنعين وإنشاء منظومة تسويقية مما يدعم تأسيس مدن صناعية حديثة لتدوير ومعالجة المخلفات.

كما أكدت على قيام الوزارة بدعم المبادرة فنيًا ومعنويًا وإداريًا من خلال تشكيل لجنة مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المبادرة، ومشاركة قطاع شئون الفروع الإقليمية والإدارة العامة للجمعيات الأهلية فى ورش العمل والندوات وتدريب الشباب للعمل على إنجاح المبادرة وتوسيع دائرة التطبيق لتشمل كافة مناطق ومحافظات مصر وكافة الفئات المجتمعية الرسمية والغير رسمية.

وأضافت وزارة البيئة أنه سيتم إطلاق الإعلان الرسمى للبرنامج التدريبى للمبادرة خلال الشهر الحالى على مواقع التواصل وعلى مدار 15 يوما متضمنا تدريب نظرى وآخر عملى (دراسات عملية وزيارات ميدانية) لتمكين الشباب من الخريجين الجدد ورواد الأعمال للتسجيل والمشاركة ممن لديهم أفكار مبتكرة فى مجال إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتطوير الإنتاج وأيضاً ليتناسب مع احتياجات المرشحين من قبل المؤسسات الغير حكومية والشركات الناشئة ممن لديهم أفكار ولديهم بالفعل مشاريع على أرض الواقع وتحتاج الى تطوير وذلك بهدف تنمية مهاراتهم وإعداد رائد اعمال محترف ومن ثم مساعدتهم على النجاح فى إنشاء وإدارة مشروعاتهم الخاصة.

وتختتم فعاليات البرنامج التدريبى بتكوين فريق عمل ينقسم الى مجموعتان المجموعة الأولى ممن لديهم مشاريع على أرض الواقع سيتم تقييم أداء هذه المشاريع وإذا كانت نتيجة التقييم إيجابية تتولى المبادرة من خلال البرنامج الوطنى عملية دراسة الجدوى الخاصة بتطوير خطوط الإنتاج والتى ستساعد أصحاب المشروعات على النجاح فى مشروعاتهم الخاصة والمجموعة الثانية مجموعة التوعية وتنطلق بفرق العمل للزيارات الميدانية وتوعية المصنعين بقانون إدارة المخلفات الجديد 202 لعام 2020.