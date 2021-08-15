شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم العاملين بمطار القاهرة ضد فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الأحد، تطعيم العاملين بمطار القاهرة ضد فيروس كورونا المستجد، بناءً علي تعليمات المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وذلك ضمن نتاج التعاون الفعال بين وزارتي الطيران المدنى والصحة، لتلقي جميع العاملين بالسياحة والمطارات المصرية لقاح الفيروس المسجد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن شركة ميناء القاهرة الجوى خصصت وحدة تطعيم داخل مبني مول المطار، تحت إشراف اللواء اشرف حافظ مدير مبنى الركاب 1 المعروف بالمطار القديم، وتم إعداد فرق طبية مدربة من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر لبدء تطعيم العاملين، وذلك حرصا من الشركة القابضة للمطارات على إعطاء اللقاح لكافة العاملين بعد توفيره خاصة بالتزامن مع مؤشرات التعافي التي بدأت المطارات المصرية تشهدها في الحركة الوافدة إليها.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي، فور وصولهم المطار.