شكرا لقرائتكم خبر عن نفق عزبة الوالدة الجديد بحلوان ينهى معاناة المواطنين من الازدحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ القاهرة أن افتتاح نفق السيارات أسفل خط سكة حديد طرة - التبين بمنطقة عزبة الوالدة بحلوان، الذى تم إنشاءه بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة النقل بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، يأتى فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع المعاناة عنهم وتوفير سبل الراحة لهم .

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الهدف من إنشاء النفق هو تحسين السيولة المرورية لسكان مناطق عزبة الوالدة وعرب الوالدة بحى حلوان، والربط بينهم وبين وحلوان والكورنيش وطريق الجامعة لإنهاء معاناة سكان المنطقتين بتوسعة النفق القديم وانشاء نفق موازى له، وتيسير الحركة المرورية بالمنطقة بعد أن عاش مواطنى تلك المنطقة سنوات طويلة من المعاناة بسبب الزحام والاختناق المرورى .

وقال المحافظ، إن النفق القديم كان الممر الوحيد للوصول الى المنطقتين أو الخروج منها ووجود نفق واحد كان يتسبب فى تكدس السيارات على الجانبين وتعطل المرور حيث تم شق النفق الجديد وحفره بالتوازى مع النفق القديم وعلى بعد أمتار قليلة حيث سيخصص نفق لكل اتجاه لإنهاء الأزمة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن النفق الجديد بطول 150 م2 منهم 15 م2 أسفل خط السكة الحديد وعرض 8 م٢ وارتفاع 5.10 أمتار وسيؤدى إلى أحداث سيولة مرورية كبيرة فى المنطقة .