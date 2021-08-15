شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور مصابى حادث تصادم البدرشين ويوجه بصرف إعانات لأسرهم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مستشفى الهرم للاطمئنان على حالة عمال النظافة المصابين إثر حادث تصادم سيارة نقل كبيرة (تريلا) بسيارة ميكروباص كانت تنقلهم والذى وقع صباح اليوم على طريق المريوطية سقارة بالبدرشين، وأسفر عن وفاة 3 حالات وإصابة 17 حالة أخرى وتراوحت الإصابات ما بين جروح وكدمات متفرقة وكسور .

واطمأن المحافظ على الوضع الصحى لمصابى الحادث واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم واطلع على تقارير حالتهم الصحية ووجه باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال فترة بقائهم بالمستشفى وإجراء التدخلات الجراحية للحالات التى تستلزم ذلك، معرباً عن بالغ حزنه لوقوع الحادث وتمنياته بعاجل الشفاء للمصابين وبأن يتغمد المولى عز وجل المتوفين بواسع رحمته .

كما شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لأسر المتوفين موجهاً الهيئة العامة للنظافة والتجميل و مديرية التضامن الاجتماعى بصرف الإعانات المادية لأسرهم، و وجه المحافظ مدير الشئون الصحية بإبلاغه بمستجدات التطورات الصحية للمصابين أولاً بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى .

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء علاء بدران السكرتير العام والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة والدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم .