شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنوفية: تمكين الشباب بالمناصب السياسية فى الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن بالغ سعادته بالمشاركة في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

جاء ذلك في إطار فاعليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج الذي افتتحته صباح اليوم الأحد، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،

وفي كلمة له خلال المؤتمر، أكد موسى أن هناك عملية تمكين حقيقية للشباب قائمة على أسس علمية ومستدامة بدأت منذ انطلاق مؤتمر الشباب الأول عام 2016، موضحا أن الجمهورية الجديدة جعلت المناصب السياسية والتنفيذية مليئة بالشباب، وأصبح لدينا أكثر من 36 نائبا لمحافظ من الشباب، بجانب عدد من النواب البرلمانيين.

وأضاف موسى، أن مصر أصبحت تستثمر في بناء الإنسان للوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة، وأصبحت كل شرايين الدولة بها نماذج شابة.

وأعرب موسى عن سعادته بتواجده بين أبناء مصر بالخارج المشاركين في هذا المؤتمر، مؤكدا أنهم درع الحماية والدفاع الأول عن بلدهم مصر أينما كانوا، وأشاد بما تقدمه وزارة الهجرة ومبادراتها الخاصة بالحوار المستمر مع أبناء المصريين بالخارج، مؤكدا أن منصة الحوار بين شباب الدارسين نموذج رائع لربط الجيل الثاني والثالث للمصريين بالخارج ببلدهم.