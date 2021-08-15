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شوقى علام ناعيا مفتى أوزباكستان عثمان عليموف: قدم جهودا إفتائية كبيرة

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القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- فضيلة الشيخ عثمان خان عليموف، رئيس مجلس إدارة مسلمي أوزباكستان ومفتي جمهوريتها وعضو الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

 

وأضاف مفتي الجمهورية في بيان له، أن الفقيد -رحمه الله- له من الآثار الطيبة الكثير في خدمة المسلمين، خاصة في دول آسيا الوسطى، فضلًا عن جهوده الإفتائية الكبيرة.

 

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومريديه وإلى العالم الإسلامي، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يتقبله في الصالحين وأن يشفِّع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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