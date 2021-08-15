شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بإعادة صياغة استغلال أصول وأراضى مراكز البحوث الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطوير أصول وأراضي مراكز البحوث الزراعية في محافظات الدلتا.

ووجه الرئيس بإعادة صياغة استغلال الأصول والأراضي خدمياً وتنموياً على أقصى قدر ممكن، مع التركيز على الاستخدامات المتعددة، بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الحكم المحلي والمحافظات ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وناصر خليفة مدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.