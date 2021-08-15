شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: أنفقنا تريليون دولار خلال 20 عاما فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد انتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، أن بلاده أنفقت تريليون دولار خلال العشرين عاما الماضية في أفغانستان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، سماع دوى إطلاق نار فى عدد من أحياء العاصمة كابول، وفيما أكد رئيس لجنة المصالحة الأفغانية، أن أشرف غنى الرئيس الأفغانى أصبح رئيس أفغانستان السابق، داعيا حركة طالبان لإجراء محادثات قبل دخول العاصمة كابول.

وقبل قليل، أكد مسؤول أفغانى أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد إلى طاجيكستان، بعد وصول طالبان لمشارف كابول.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، أكد انتظارهم لانتقالا سلمى للسلطة في أسرع وقت ممكن، وسط حالة من الترقب حول ما يحدث في أفغانستان، حيث تتقدم حركة طالبان بسرعة لا تظهر أي علامات على التراجع أو التباطؤ ولا تجد ما يعرقل سيطرتها على عواصم المقاطعات والأقاليم بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد تاركة أعداد لا تذكر لحماية سفارتها والمطار.

واقترب مقاتلي طالبان من العاصمة الأفغانية كابول، ووردت أنباء عن وصول طالبان في ميدان شار، على بعد 40 كيلومترا (25 ميلا) من العاصمة، وفي مزار الشريف، المدينة الرئيسية الوحيدة في الشمال التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة الأفغانية.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني: إنه يجري محادثات مكثفة مع الحلفاء الإقليميين والدوليين.

وفى خطاب تلفزيوني مسجل مسبقًا يوم السبت ، قال غني إن الأولوية القصوى هي إعادة تعبئة القوات المسلحة الأفغانية لمنع المزيد من الدمار وتشريد الناس، وأكد إنه لن يدع حربا فرضت على الناس تسبب المزيد من القتلى، وأشاد بقوات الأمن التي وصفها بالشجاعة.