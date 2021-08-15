شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأفغانى: الرئيس أشرف غنى كبل أيدينا ولاذ بالفرار خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع الأفغاني، إن الرئيس الأفغاني أشرف غنى، كبل أيادينا ولاذ بالفرار خارج البلاد، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".

وكان أحد المسئولين الأفغان، أكد منذ قليل، أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد إلى طاجيكستان، بعد وصول طالبان لمشارف كابول، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، أكد قبل قليل انتظارهم لانتقالا سلمى للسلطة في أسرع وقت ممكن، وسط حالة من الترقب حول ما يحدث في أفغانستان، حيث تتقدم حركة طالبان بسرعة لا تظهر أي علامات على التراجع أو التباطؤ ولا تجد ما يعرقل سيطرتها على عواصم المقاطعات والأقاليم بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد تاركة أعداد لا تذكر لحماية سفارتها والمطار.

واقترب مقاتلي طالبان من العاصمة الأفغانية كابول، ووردت أنباء عن وصول طالبان في ميدان شار، على بعد 40 كيلومترا (25 ميلا) من العاصمة، وفي مزار الشريف، المدينة الرئيسية الوحيدة في الشمال التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة الأفغانية.