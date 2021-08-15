شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: حققنا هدفنا فى أفغانستان والقوات الأفغانية لم تستطع الدفاع عن بلدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة حققت الهدف الرئيسي من تواجدها العسكري في أفغانستان، رافضا المقارنة مع انسحاب الأمريكيين من هذا البلد بما كان عليه الوضع فى فيتنام.

وفى تصريحات لقناة NBC News الأمريكية، نقلها موقع روسيا اليوم، شدد بلينكن على أن هدف تواجد الأمريكيين في أفغانستان كان يكمن في وقت الهجمات ضد الولايات المتحدة وإزالة خطر الإرهاب، قائلا إن واشنطن حققت هذا الهدف بنجاح.

وتابع أنه "لم يعد من مصلحة الأمريكيين ببساطة" البقاء في أفغانستان، قائلا إن الوضع في كابول الآن "يختلف بشكل واضح عما كان في سايجون"، العاصمة السابقة لفيتنام الجنوبية.

ورجح بلينكن أن حركة "طالبان"، التي استولت على أفغانستان بأكملها تقريبا خلال فترة قصيرة كانت ستشن هجومها حتى لو لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من البلاد، مضيفا: "حقيقة الأمر هي أن القوات الأفغانية لم تستطع الدفاع عن بلدها".

وأكد الوزير أن الولايات المتحدة نقلت طاقم سفارتها إلى مطار كابل، مشيرا إلى أن واشنطن تتخذ إجراءات من أجل ضمان أمن دبلوماسييها.

باتت حركة طالبان قريبة من السيطرة الكاملة على أفغانستان بعدما وصلت على العاصمة كابول، فى الوقت الذى بدأ فيه كبار المسئولين الأفغان فى مغادرة البلاد.

حيث قالت حركة طالبان إنها وجهت مقاتليها لتجنب مهاجمة العاصمة الأفغانية كابول فى الوقت الذى كانت تعقد فيه مفاوضات لانتقال سلمى للسلطة، أمس الأحد، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج".

ودخل مقاتلون من الحركة المسلحة مشارف كابول اليوم، الأحد، فى الوقت الذى سارعت فيه الولايات المتحدة ودول أخرى لإخلاء المدينة.