شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: لم نتوقع أن تتقدم حركة طالبان بتلك السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، أن بلاده لم تتوقع أن تتقدم حركة طالبان بتلك السرعة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، قد أكد أنهم ينتظرون انتقالا سلميا للسلطة في أسرع وقت ممكن، وتسيطر حالة من الترقب على العالم حول ما يحدث في أفغانستان، حيث تتقدم حركة طالبان بسرعة لا تظهر أي علامات على التراجع أو التباطؤ ولا تجد ما يعرقل سيطرتها على عواصم المقاطعات والأقاليم بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد تاركة أعداد لا تذكر لحماية سفارتها والمطار.

واقترب مقاتلي طالبان من العاصمة الأفغانية كابول، ووردت أنباء عن وصول طالبان في ميدان شار، على بعد 40 كيلومترا (25 ميلا) من العاصمة، وفي مزار الشريف، المدينة الرئيسية الوحيدة في الشمال التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة الأفغانية.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني: إنه يجري محادثات مكثفة مع الحلفاء الإقليميين والدوليين.

وفى خطاب تلفزيوني مسجل مسبقًا يوم السبت ، قال غني إن الأولوية القصوى هي إعادة تعبئة القوات المسلحة الأفغانية لمنع المزيد من الدمار وتشريد الناس، وأكد إنه لن يدع حربا فرضت على الناس تسبب المزيد من القتلى، وأشاد بقوات الأمن التي وصفها بالشجاعة.