شكرا لقرائتكم خبر عن وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأب جوناثان دي ماركو مدير القطاع العام للسياحة فى الفاتيكان، أن مسار رحلة العائلة المقدسة تم وضعه علي خريطة المسارات السياحية الدينية في إيطاليا وأوروبا.

واضاف مدير القطاع العام للسياحة بالفاتيكان خلال مشاركته في مؤتمر "البحر الأبيض المتوسط ​​والوباء" الذي عقد في مدينة سانت ماريا دي لوكا بإيطاليا: أدعو الشباب والشيوخ في إيطاليا وأوربا إلي زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الكبير وعمليات لتطوير التي قامت بها الحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار الذي يعد واحد من أهم المسارات الدينية والثقافية في العالم.

وأبدي الأب جوناثان ترحيبه بزيارة مصر في أقرب فرصة علي رأس وفد رفيع المستوي يضم مسؤولين من الفاتيكان والمسارات الدينية والثقافية الإيطالية لزيارة مسار العائلة المقدسة والاضطلاع علي الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في عملية التطوير عقب زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لمصر في 2017.

وعلي هامش المؤتمر تم التوقيع علي برتوكول تعاون بين المسار المقدس المصري الإيطالي، ومسار دي لوكا الذي يعد من أهم المسارات الروحية والدينية التابعة للفاتيكان.

من جانبه قال الدكتور عيسي إسكندر رئيس اتحاد المصريين في إيطاليا ورئيس المسار المقدس المصري الإيطالي: إن مؤتمر البحر المتوسط كان فرصة لإلقاء الضوء والترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة التي يعد واحدا من أهم المسارات الدينية والثقافية في العالم.

وأشاد اسكندر بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية في تطوير نقاط المسار، وذلك عقب زيارة البابا فرنسيس لمصر في عام 2017.

وأوضح أنه تم علي هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع مسار سانت ماريا دي لوكا ومسار القديس نيقولا للترويج لرحلة العائلة المقدسة، موضحا أن مذكرة التفاهم مكملة لبرتوكول التعاون الذي سبق التوقيع عليه بين المسار المقدس المصري الإيطالي ومسار القديس نيقولا .

وقال:"عقب التوقيع علي برتوكول التعاون مع مسار سانت ماريا دي لوكا أصبح المسار المقدس المصري الإيطالي يجمع الآن مسارين من أقوي المسارات الدينية الأوربية في أوروبا بهدف الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة.

وأشار أسكندر أنه يتم حاليا التنسيق مع سفارتي مصر في الفاتيكان وروما لزيارة وفد رفيع المستوي من الفاتيكان والمسارات الأوروبية لزيارة مصر ونقاط مسار العائلة المقدسة في مصر.

وأعلنت مونيا فرنشسكيني المدير التنفيذي لمسار القديس نيقولا أنه تم وضع مصر ضمن خريطة مسار القديس نيقولا في الشرق الأوسط وأوروبا، وذلك عقب توقيع برتوكول التعاون مع المسار المقدس المصري الإيطالي.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مسار دي لوكا تهدف إلى التنسيق للترويج المشترك للمسارات الدينية والثقافية في مصر وأوروبا وبقية دول العالم خاصة مسار العائلة المقدسة.