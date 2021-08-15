شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني .. نظام الدراسة وكليات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، برئاسة الدكتور هشام عبد السلام، في تقديم خدماتها التعليمية للطلاب بتنسيق الجامعات 2021، والتي تعد من أولى الجامعات المصرية صاحبة الرؤية المتكاملة والشاملة في تطبيق التعلم الإلكتروني كنظام للدراسة، وذلك بالإعداد الجيد وتوفير إمكانيات ووسائل علمية على أعلى مستوى ومناهج دراسية تساير التطور التكنولوجي.

تأسيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

تم إنشاء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالقرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2008، لتصبح أول جامعة مصرية تتبنى مبدأ التعلم الإلكتروني، ثم صدر قرار جمهوري بتحويلها من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، بهدف تقديم خدماتها التعليمية المتميزة لأكبر قدر ممكن من الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية بتكلفة مناسبة.

واستطاعت الجامعة، منذ بداية تأسيسها، أن تحقق رسالتها في تخريج أجيال مبدعة من الشباب قادرة على المنافسة في سوق العمل، بفضل جهودها المستمرة في توفير تجربة تعليمية مميزة لمنتسبيها، بتوفير الجامعة لقنوات تعليمية مرنة معتمدة على أدوات التعلم الإلكتروني والتعلم الذاتي، وبمناهج تتسم بالمعاصرة والارتباط بسوق العمل.

نظام الدراسة في تنسيق الجامعات 2021

تعتمد الجامعة على نظام الساعات المعتمدة واستراتيجية التعليم الهجين، وتقوم العملية التعليمية على الدمج بين آليات التعلم عن بعد وأساليب التعليم المباشر، بإلقاء محاضرات وفصول دراسية مباشرة (وجهًا لوجه) بين الطالب والأستاذ في مراكز دراسية للجامعة، ومؤتمرات الفيديو المرئية في المراكز الدراسية، وتعلم ذاتي من شبكة الإنترنت وشبكة معلومات الجامعة، وإتاحة مقررات دراسية إلكترونية على مستوى عال من الجودة، والفصول الدراسية الافتراضية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاعتماد بشكل أساسي على برنامج إدارة التعلم.



الدكتور هشام عبد السلام

ينقسم العام الجامعي الى 3 فصول دراسية: الفصل الدراسي الأول (سبتمبر – يناير)، الفصل الدراسي الثاني (فبراير – يونيو)، الفصل الدراسي الثالث (يوليه – منتصف أغسطس).

كليات الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

تضم الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بتنسيق الجامعات 2021، 3 كليات مختلفة تتمثل في الآتي:

 كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

تمنح الكلية درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات وتُقدر مدة الدراسة بـ 4 سنوات، بواقع 147 ساعة معتمدة، وتُعادل الدرجة الممنوحة بكليات الحاسبات والمعلومات قسم تكنولوجيا المعلومات.

هذا وتمنح الكلية درجة الماجستير الأكاديمي في هندسة البرمجيات بنظام التعلم عن بعد ومدة الدراسة من 2-5 سنوات، بواقع 36 ساعة معتمدة، وتُعادل درجة الماجستير الممنوحة في كلية الحاسبات في تخصص هندسة البرمجيات التي تمنحها الجامعة بدرجة الماجستير في الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

 كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال

تمنح كلية الدراسات التجارية وإدارة الأعمال درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بواقع 144 ساعة معتمدة، وذلك في تخصص رئيسي في الإدارة و5 تخصصات فرعية تشمل: المحاسبة، التمويل والاستثمار، التسويق، التجارة الإلكترونية، نظم المعلومات الإدارية.

 كلية الدراسات التربوية

هي أول كلية للدراسات العليا في مجال التربية في مصر تمنح درجاتها العلمية باستخدام مختلف استراتيجيات التعلم الالكتروني منذ عام 2010 وحتى الآن، وتمنح الكلية، منذ إنشائها، درجات الدبلوم العامة والدبلوم المهنية والدبلوم الخاصة والماجستير في التربية تخصص التعلم الالكتروني وهذه الدرجات معتمدة ومعادلة لنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية الحكومية.

هذا ومن المقرر إدخال مجموعة من البرامج الدراسية الجديدة، قريبًا، لكلية الدراسات التربوية منها: الدبلوم الخاصة في إعداد معلمي العلوم والرياضيات والتكنولوجيا (ESTEM)، الدبلوم الخاصة في التربية الخاصة، الماجستير في التربية الخاصة (التوحد – صعوبات التعلم – الإعاقة العقلية).



الدكتور هشام عبد السلام

نسب القبول ومنح التفوق الدراسي

حددت الجامعة نسب القبول الخاصة بالالتحاق بكلياتها المختلفة في تنسيق الثانوية العامة 2021، ليصل الحد الأدنى للقبول بكلية الحاسبات 70% بشرط مرور أكثر من 5 سنوات على حصول الطالب على آخر مؤهل دراسي، فيما يصل الحد الأدنى للقبول بكلية إدارة الأعمال 60% بشرط مرور أكثر من 5 سنوات على حصول الطالب على اخر مؤهل دراسي.

وتقبل الجامعة بتنسيق الثانوية العامة 2021، طلاب الثانوية العامة والأزهرية والبريطانية والدبلومة الأمريكية والشهادات العربية، وكذلك طلاب دبلوم تجارة 3 سنوات للالتحاق بكلية إدارة الأعمال.

وتقدم الجامعة دعمًا كبيرًا خلال تنسيق الثانوية العامة 2021، للطلاب المتفوقين، عبر إتاحة مجموعة من المنح الدراسية المختلفة، يتمثل أبرزها في منحة ممولة بالكامل للطلاب الثلاثين الأوائل بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ومنح التفوق الدراسي بخصم يتراوح ما بين 20-30% من قيمة الرسوم الدراسية، فضلًا عن منحة التفوق الرياضي.

شروط القبول بالجامعة في تنسيق الجامعات 2021

حددت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني مجموعة من الشروط التي يتم على أساسها اختيار المتقدمين للجامعة وتختلف بحسب كل برنامج دراسي.

أولاً: كلية الحاسبات تقبل الحاصلين على المؤهلات التالية:

 الثانوية العامة شعبة علمي رياضة أو علمي علوم

 الثانوية الأزهرية شعبة علمي

 الثانوية العربية شعبة علمي مع توثيقها من الخارجية المصرية

 الثانوية الأمريكية الحد الأدنى للقبول 800 Sat1 و900 Sat2 أو دراسة مقرر Advanced Math فى Grade 12 أو EST و ACT وفقًا للحد الأدنى الذي تحدده الوزارة من كل عام.

 الثانوية الإنجليزية I G بشرط اجتياز 8 مقررات بحد أدنى تقدير C على أن تكون أحداها اللغة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزي + Math (AL-Advanced level or AS-Advansed sub-level ).

 الدبلوم الفني الصناعي نظام 5 سنوات أو معهد فني صناعي.

ثانيًا: كلية إدارة الأعمال تقبل الحاصلين على المؤهلات التالية:

 الثانوية العامة علمي أو أدبي

 الثانوية الأزهرية علمي أو أدبي

 الثانوية العربية علمي أو أدبي مع توثيقها من الخارجية المصرية

 الثانوية الأمريكية الحد الأدنى للقبول 800 Sat1

 الثانوية الإنجليزية I G بشرط اجتياز 8 مقررات بحد أدنى تقدير C على أن تكون أحداها اللغة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزي.

 دبلوم المدارس التجارية، الدبلوم الفني التجاري نظام 3 سنوات أو 5 سنوات.

المستندات المطلوبة للتقدم بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

 لطلاب الثانوية العامة أو الفنية أو الأزهرية:

1. أصل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلوم الفني

2. صورة الرقم القومي

3. 6 صور شخصية

4. نموذج 2 جند و6 جند للذكور

 لطلاب الثانوية السعودية:

1. أصل الشهادة الثانوية موثق من الخارجية المصرية

2. بيان امتحان القدرات

3. أصل شهادة الميلاد

4. صورة البطاقة

5. 6 صور شخصية

6. نموذج 2 جند و6 جند للذكور

 باقي شهادات الثانوية العربية:

1. أصل الثانوية موثق من الخارجية المصرية

2. أصل شهادة الميلاد

3. صورة البطاقة

4. 6 صور شخصية

5. نموذج 2 جند و6 جند للذكور

6. صورة جواز السفر (إن وجد).

 طلاب الثانوية الإنجليزية IG

1. أصل الشهادة لعدد 8 مواد O Level بحد أدنى تقدير “C “على أن تكون إحداها اللغة الإنجليزية

2. أصل شهادة الميلاد

3. صورة البطاقة

4. 6 صور شخصية

5. نموذج 2 جند و6 جند للذكور

 طلاب الثانوية الأمريكية

1. أصل شهادة الميلاد

2. أصل الشهادة الإعدادية أو مستخرج رسمي منها بشرط أن يكون (بيان درجات) أو تسلسل دراسي ابتداءً من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي

3. أصل شهادة GPA( Grad 10 – 11 – 12) وإذا كان الطالب درس في أكثر من مدرسة يتم عمل شهادة منفصلة ( بيان درجات لكل Grad ) ويتم توثيق الأوراق واعتمادها من الإدارة العامة للامتحانات بشارع قصر العيني بالقاهرة

4. أصل شهادة السات (وإذا كان الطالب يريد الالتحاق بكلية الحاسبات يجب علية أرفاق سات 2) وبشرط تسليم ال N & P.W الخاص بالطالب صحيح، مع قيام الطالب بطباعه نسخه من درجات السات من موقع college board

5. إفادة من إدارة التعليم الأجنبي والخاص بوزارة التربية والتعليم باعتماد المدرسة.

6. تعهد بتنازل الطالب عن خصوصية ال N & P.W للجامعة حتى نتمكن من طباعتهما.

7. صورة البطاقة

8. 6 صور شخصية

9. نموذج 2 جند و6 جند للذكور

10. 500 جنية رسوم تقديم.