أعمال منزلية انتهت بجثة طائرة.. المشهد الأخير في حياة "فتاة الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات سقوط فتاة من شرفة وحدة سكنية بمنطقة الهرم، غرب الجيزة.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من مستشفى الهرم بوصول جثة فتاة في العقد الثاني من العمر.

ووجه العقيد محمد الصغير مفتش الهرم بسرعة الانتقال إلى محل إقامة الفتاة وسؤال أهليتها.

تحريات المقدم هيثم سكر وكيل الفرقة والرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، توصلت إلى أن فتاة تبلغ من العمر ١٨ سنة، كانت تباشر أعمال التنظيف الخاصة بالشقة سكنها.

وتبين أنه أثناء مباشرتها للأعمال المنزلية اختل توازنها وسقطت من الشرفة بالطابق الخامس لتلقى مصرعها فور ارتطام رأسها بالأرض.

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.