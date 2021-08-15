منها كشف غموض 67 جريمة.. تعرف على جهود الداخلية بالمحافظات خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، حملات في المحافظات كافة، على مستوى جميع التخصصات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن ضُبط 47 متهما، بحوزتهم (26 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و4 خزينة، و15 قطعة سلاح أبيض)، بعدد من المحافظات.

وأثمرت الجهود عن ضبط 32 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4862 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 425 قضية متنوعة، وضبط 297 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق عدد من مديريات الأمن، سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (مخدرات- سرقة - قتل- سلاح).

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 تشكيلات عصابية، ضموا 30 متهما، ارتكبوا 31 حادث سرقة متنوعة، وضبط 13 قضية أحداث.

وكشفت وزارة الداخلية، غموض 67 حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 108 متهماً.

جاء ذلك استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.