مخالفات كهرباء وأموال عامة.. الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ مليار و666 مليون جنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 60 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، ومليار و605 مليون قيمة قضايا أموال عامة وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وضبطت الاجهزة الامنية 81878 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (60٫784٫339) جنيه.

كما ضبطت 1141 قضية في مجال التهرب الضريبي، (ضرائب عامة -تهرب من الضرائب على القيمة المضافة –جمارك -حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة -تهرب من الضرائب العقارية والملاهي -تنفيذ أحكام -تحري مدين)، بمبالغ مالية بلغت (1,605,677,176) جنيه– قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين باخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها)، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3,144,208) جنيه، وضبط (16) قضية فى مجال مكافحة جرائم ( الاتجار في النقد الأجنبي -تحويلات مالية غير مشروعة –توظيف أموال –الاستيلاء على المال العام –بطاقات ائتمان –استغلال نفوذ مزعوم –غسل أموال –كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (69٫892٫966 جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.